Четыре клуба Серии А заинтересованы в подписании Сперцяна — Tuttomercatoweb

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян оказался в сфере интересов четырёх итальянских клубов. Об этом информирует издание Tuttomercatoweb.

Как сообщает источник, Сперцян привлёк внимание «Ювентуса», «Лацио», «Наполи» и «Фиорентины». Отмечается, что туринский клуб уже просматривал игру атакующего полузащитника в матчах сборной Армении.

Напомним, в минувшем сезоне Эдуард Сперцян принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение полузащитника с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.