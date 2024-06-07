«Спартак» опубликовал список из пяти претендентов на звание лучшего игрока сезона

Футбольный клуб «Спартак» на своём официальном сайте начал голосование за звание лучшего игрока команды в сезоне-2023/2024.

Напомним, за 30 матчей в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» заработал 50 очков. Красно-белые расположились на пятом месте в турнирной таблице чемпионата. В последний раз красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/2017.

Чемпионом страны в минувшем сезоне стал «Зенит», который набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Московское «Динамо» финишировало с 56 набранными очками третьим, уступив серебро по дополнительным показателям «Краснодару».

Ранее бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько высказался о перспективах Деяна Станковича в московском клубе.