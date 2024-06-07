Экс-игрок «Зенита» ответил Килиану Мбаппе насчёт его сравнения Евро и ЧМ

Бывший аргентинский полузащитник «Зенита» и «ПСЖ», ныне выступающий за итальянскую «Рому» Леандро Паредес ответил форварду сборной Франции Килиану Мбаппе насчёт его сравнения Евро и ЧМ. Ранее француз заявил, что чемпионат Европы сложнее чемпионата мира.

«Каждый может говорить, что хочет. Я не знаю, каков чемпионат Европы, но я знаю, что такое Кубок Америки и чемпионат мира, – и это два очень сложных турнира. С чемпионатом мира ничто не сравнится, потому что там собраны лучшие в мире, я не думаю, что есть более сложное соревнование», – приводит слова Паредеса ESPN.

Отметим, Килиан Мбаппе выиграл чемпионат мира в составе сборной Франции в 2018 году, а в 2022-м дошёл до финала, уступив сборной Аргентины. Леандро Паредес, в свою очередь, является чемпионом мира 2022 года и обладателем трофея Кубка Америки в 2021-м.

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Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»: