Райс — о непопадании Грилиша и Мэддисона в заявку англичан: никто из них не убивается

Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Деклан Райс рассказал о реакции Джеймса Мэддисона и Джека Грилиша на непопадание в итоговую заявку национальной команды на предстоящий Евро-2024.

«Это было очень тяжело. Мэддисон и Грилиш — два моих лучших товарища в команде, с ними я провёл, наверное, бо́льшую часть времени с тех пор, как оказался здесь.

Видеть, как они уходят, — не самое приятное чувство. И они оба сказали перед уходом, Мэддерс — вчера вечером, Джек — только что, что желают нам всего наилучшего.

Конечно, они расстроены, что их не взяли в команду. Но я могу сказать, что никто из них не убивается по этому поводу», — приводит слова Райса Sky Sports.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.