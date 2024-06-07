«Можно рискнуть». Саутгейт рассказал, на какой стадии Евро планирует подключить Шоу

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос о том, в каком из матчей предстоящего Евро-2024 он планирует подключить к игре левого защитника команды Люка Шоу, который на данный момент считается травмированным.

«На данный момент мы думаем, что он может принять участие во второй групповой игре, но для этого нужно продолжать точечно работать над восстановлением.

У него был хороший объем работы, он действовал на хороших скоростях, так что да, я думаю, можно рискнуть, и у нас достаточно доказательств, чтобы поверить, что этот риск может окупиться.

С позиционной точки зрения, учитывая его опыт и то, что он левоногий игрок, который может двигаться вперед, мы хотели бы иметь этот вариант в запасе, — приводит слова Саутгейта Sky Sports.