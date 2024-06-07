В «Барселоне» обозначили главную трансферную цель клуба на 2025 год

Спортивный директор «Барселоны» Деку планирует провернуть громкий трансфер летом 2025 года. Об этом сообщает журналист Фернандо Поло в социальной сети X (ранее Twitter).
По информации источника, немецкий футболист, звезда леверкузенского «Байера» Флориан Вирц является главной трансферной целью португальского функционера каталонской команды Деку, который считается большим поклонником таланта атакующего полузащитника.
Напомним, в завершившемся сезоне Вирц забил 18 голов и сделал 20 результативных передач в 49 матчах за клуб во всех турнирах. «Байер» в итоге стал чемпионом Германии. Действующее трудовое соглашение Флориана с леверкузенским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.
Фанаты «Байера» празднуют чемпионство: