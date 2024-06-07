«Обретаю уверенность». Коло Муани прокомментировал свой гол за сборную Франции

25-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Рандаль Коло Муани высказался по поводу своего гола в ворота национальной команды Люксембурга (3:0).

«Приятно отдавать все силы за страну, приятно забивать и вновь обретать уверенность.

Это был очень сложный сезон для меня, у меня были некоторые трудности, все было в новинку, но я не сдаюсь, сейчас все идет хорошо, мы будем продолжать в том же духе», — приводит слова Коло Муани L'Equipe.

Сборная Франции примет участие в чемпионате Европы 2024 года, который состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. На Евро-2024 французы сыграют в группе В с Польшей, Австрией и Нидерландами.