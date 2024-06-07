Почеттино обратился к руководству и фанатам «Челси» спустя две недели после увольнения

Бывший главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино спустя две недели отреагировал на своё увольнение из лондонского клуба, обратившись к руководству и фанатам «пенсионеров».

«Владельцам и спортивным директорам: мы благодарны за возможность вернуться в АПЛ в составе этого великого клуба «Челси». Спасибо вам за поддержку, которую вы нам оказали. Также всем игрокам, персоналу и болельщикам — спасибо вам.

Мы понимали, как важен этот футбольный клуб для всех вас, и поэтому так усердно работали, чтобы дать вам «Челси», которым вы могли бы гордиться. Я очень доволен уровнем, которого достигла команда, и тем, как усердно игроки и персонал работали над повышением своих стандартов. Они заслуживают большой похвалы, и я надеюсь, вы тоже почувствовали это по тому, как они выступали на поле.

Мы знаем, что у нас были взлеты и падения, но мы всегда верили в эту команду и в то, что мы добьемся стабильного уровня. Я считаю, что опыт этого сезона и большие улучшения, которые мы увидели, надеюсь, сделают игроков сильнее в будущем. Мне было очень приятно работать с ними, и мы ценим те крепкие связи, которые мы создали за этот год совместной работы.

Надеюсь, вы проведете отличное лето. Крепко обнимаем вас. Маурисио Почеттино», — написал Почеттино на странице в своей социальной сети.

Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера «Челси» 21 мая. Аргентинец и руководство лондонского клуба договорились разорвать контракт по обоюдному согласию. Почеттино возглавлял «Челси» с мая 2023 года.

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