Издание Four-Four-Two назвало лучшего вратаря в мире

Издание Four-Four-Two опубликовало список из лучших голкиперов мира. Первую строчку занял 31-летний вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер. На втором месте в списке расположился представитель «Манчестер Сити» Эдерсон. Тройку сильнейших замкнул Марк-Андре тер Штеген из «Барселоны».

Топ-10 лучших вратарей мира по версии Four-Four-Two:

1. Алисон Бекер («Ливерпуль»)

2. Эдерсон («Манчестер Сити»)

3. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»)

4. Мик Меньян («Милан»),

5. Мануэль Нойер («Бавария»)

6. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»)

7. Ян Облак («Атлетико»)

8. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)

9. Ян Зоммер («Интер»)

10. Тибо Куртуа («Реал»)

Напомним, в нынешнем сезоне Алисон принял участие в 32 матчах во всех турнирах, 11 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.