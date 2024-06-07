Four-Four-Two представил топ-10 нападающих в мире

Портал Four-Four-Two представил рейтинг из десяти лучших нападающих в мире. На первом месте расположлся англичанин Гарри Кейн («Бавария»). Второе место у Килиана Мбаппе («Реал Мадрид»), третье место у Эрлинга Холанда («Манчестер Сити»).

Топ-10 лучших нападающих мира по версии FourFourTwo:

1. Гарри Кейн («Бавария»)

2. Килиан Мбаппе («Реал»)

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити)»

4. Виктор Осимхен («Наполи»)

5. Александр Исак («Ньюкасл»)

6. Лаутаро Мартинес («Интер»)

7. Сон Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур»)

8. Виктор Дьёкереш («Спортинг»)

9. Олли Уоткинс («Астон Вилла»)

10. Рандал Коло Муани («ПСЖ»)

Напомним, этот сезон в «Баварии» стал для Кейна дебютным в Бундеслиге. По итогам сезона Гарри и его клуб не смогли выиграть ни один титул.