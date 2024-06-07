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Стала известна позиция Флика по будущему Френки де Йонга, игроком интересуется «Бавария»

Стала известна позиция Флика по будущему Френки де Йонга, игроком интересуется «Бавария»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик выступил против продажи полузащитника Френки де Йонга и хочет отвести нидердандцу ключевую роль в следующем сезоне, сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб планирует продлить договор нидерландца, истекающий в 2026 году, с сокращением зарплаты, но самого футболиста такая сделка пока не интересует. Сообщается, что на де Йонга по-прежнему претендует «Бавария».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в минувшем сезоне де Йонг принял участие в 30 матчах, в которых забил два гола. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нидерландского футболиста в € 70 млн.

Напомним, 29 мая немецкий тренер Ханс-Дитер Флик возглавил испанскую «Барселону». Ранее пост главного тренера «Барселоны» занимал Хави. «Барселона» завершила сезон-2023/2024 испанской Ла Лиги на втором месте. Команда набрала 85 очков за 38 матчей.

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