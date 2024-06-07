Один из лидеров «Челси» может покинуть клуб летом из-за нового тренера Энцо Марески

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер может покинуть лондонский клуб этим летом, сообщает журналист Джейкоб Стейнберг.

По информации источника, причиной ухода одного из лидеров «пенсионеров» при Маурисио Почеттино стал приход нового тренера Энцо Марески. Англичанин не подходит для футбола, основанного на владении мячом, который предпочитает итальянский тренер. Контракт 24-летнего игрока с «синими» истекает через год, в связи с чем клуб рассматривает возможность расставания с ним в предстоящее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» вступила в переговоры с «Челси» по Галлахеру. Также серьёзный интерес к игроку проявляют «Тоттенхэм» и мадридский «Атлетико».

В сезоне-2023/2024 английской Премьер-лиги 24-летний Конор Галлахер провёл 37 матчей, в которых забил пять мячей и оформил семь голевых передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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