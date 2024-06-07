В «Барселоне» единогласно поддержали идею подписания игрока сборной Испании

27-летний полузащитник «Реала Сосьедад» и сборной Испании Микель Мерино является главным кандидатом на усиление позиции центрального хавбека в «Барселоне», по мнению нового тренера каталонской команды Ханса-Дитера Флика. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, ответственные лица клуба единогласно пришли к решению остановить выбор на кандидатуре Мерино. В «Барселоне» уверены, что хавбек сборной Испании станет ключевым игроком в системе Флика. Отмечается, что первым в клубе о трансфере баска заговорил спортивный директор Деку.

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Ранее сообщалось, что «Ювентус» тоже интересуется испанским полузащитником.

Мерино выступает за «Реал Сосьедад» с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

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