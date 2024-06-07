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Нагельсман высказался о состоянии перед Евро Рюдигера и Крооса после празднования ЛЧ

Нагельсман высказался о состоянии перед Евро Рюдигера и Крооса после празднования ЛЧ
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман ответил на вопрос о готовности игроков мадридского «Реала» Антонио Рюдигера и Тони Крооса в преддверии чемпионата Европы. Напомним, в прошлую субботу оба футболиста стали победителями Лиги чемпионов в составе «сливочных».

«Рюдигер и Кроос – настоящие профессионалы, они праздновали не так уж много. Антонио – лидер обороны, он полон желания защищать ворота. Тони необходимо лучше готовить атаки для наших нападающих, хотя в матче со сборной Украины атака тоже показала себя неплохо», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее Нагельсман объявил состав, который включал в себя 27 футболистов, однако заявить на Евро-2024 можно только 26 игроков. Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучших из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

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