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Стало известно имя главного кандидата на замену тен Хагу в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» может отправить нидерландского специалиста Эрика тен Хага в отставку в ближайшие дни. Об этом сообщает журналисты Give me Sport.

По информации источника, основным кандидатом на пост нового тренера «красных дьяволов» является Маурисио Почеттино, недавно покинувший «Челси». Аргентинский специалист не собирается уходить в отпуск и открыт для предложений из клубов английской Премьер-лиги.

Сообщается, что на текущий момент в «Манчестер Юнайтед» продолжается анализ работы нидерландского специалиста в нынешнем сезоне, по итогам которого будет принято решение о его будущем.

Напомним, тен Хаг был назначен на пост главного тренера манкунианцев летом 2022 года. По итогам минувшего сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место.

Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера «Челси» 21 мая. Аргентинец и руководство лондонского клуба договорились разорвать контракт по обоюдному согласию. Почеттино возглавлял «Челси» с мая 2023 года.

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