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Тренер Аргентины Скалони высказался о завершении карьеры Месси в сборной в будущем

Тренер Аргентины Скалони высказался о завершении карьеры Месси в сборной в будущем
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о будущем нападающего и капитана национальной команды Лионеля Месси.

«Аргентинцы испытывают крайнюю печаль, когда думают о дне, когда Месси завершит карьеру. Он всё ещё играет, поэтому мы должны получать удовольствие от того, что он сейчас делает. Это важно для всех, а не только для Аргентины, потому что, в конечном счёте, Месси играет для всех, кто любит футбол», – сказал Скалони на пресс-конференции.

Кубок Америки пройдёт в США этим летом с 20 июня по 14 июля. Сборная Аргентины является действующим победителем Кубка. Лионелю Месси 36 лет. Месси с 2023 года выступает за «Интер Майами». В текущем сезоне Месси сыграл в 30 матчах, в которых забил 28 мячей и отдал 22 результативные передачи.

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