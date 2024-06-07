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Стало известно, на какой срок будет рассчитан новый контракт Симоне Индзаги с «Интером»

Симоне Индзаги в скором времени подпишет новый контракт с «Интером», сообщает Football Italia.

По информации источника, новый контракт 48-летнего специалиста с клубом будет рассчитан до лета 2027 года с зарплатой около € 6,5 млн за сезон плюс дополнительные бонусы. Нынешнее соглашение главного тренера действует до 2025 года.

Индзаги возглавил «Интер» в июне 2021 года. Под его руководством миланский клуб выиграл чемпионат Италии (2023/2024), два Кубка (2021/2022, 2022/2023) и три Суперкубка Италии (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024).

Также в сезоне-2022/2023 Индзаги вместе с «Интером» дошёл до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Манчестер Сити» со счётом 0:1. Победный гол забил полузащитник «горожан» Родри.

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