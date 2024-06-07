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Фёдор Смолов признался, что обращался к психологу после ЧМ-2018

Фёдор Смолов признался, что обращался к психологу после ЧМ-2018
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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о своём психологическом состоянии после чемпионата мира 2018 года.

«Это действительно болезненный опыт. Я каждые полгода думал, что я с этим справился. Ещё спустя шесть месяцев я понимал, что это даже не близко было. Я обратился к помощи психолога, процесс восстановления занял года два», — сказал Смолов в видео на своём YouTube-канале Smol Talk.

Напомним, в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018 сборная России встречалась с национальной командой Хорватии. В серии послематчевых пенальти Фёдор Смолов бил первым. Нападающий пытался исполнить удар Паненки, но голкипер сборной Хорватии Субашич отразил удар форварда. В итоге сборная России проиграла и завершила выступления на турнире (2:2, 3:4 пен.).

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