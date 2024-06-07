Станислав Черчесов назвал лучшего тренера России

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос о лучшем наставнике России.

«Кто лучший тренер России? Для меня всегда лучший тот, кто первый. Если бы «Балтика» была третьей, тогда бы я сказал: «Чемпион — Семак, но Игнашевич нечемпионской командой дошёл до такого результата», — сказал Черчесов в эфире программы «Все на Матч».

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.