Эдуарду Камавинга прокомментировал запрет «Реала» на участие в Олимпийских играх — 2024

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Эдуарду Камавинга высказался об участии в Олимпийских играх — 2024 в Париже.
«Для меня было бы честью сыграть на Олимпийских играх с Францией, но это невозможно. Мы должны принять решение клуба и двигаться дальше», — приводит слова Камавинги журналист издания AS Андрес Онрубия Рамос в своей соцсети Х (ранее Twitter).
Ранее руководство «Реала» направило письмо в Федерацию футбола Франции, в котором говорится, что клуб не будет отпускать своих игроков на Олимпийские игры в Париже. В списке фигурировали имена Камавинги и Ферланда Менди.
В минувшем сезоне Камавинга сыграл 46 матчей и отдал четыре голевые передачи.
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