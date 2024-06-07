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Черчесов рассказал о своих задачах на посту главного тренера сборной Казахстана

Черчесов рассказал о своих задачах на посту главного тренера сборной Казахстана
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал о своих задачах на новом месте работы.

«Сейчас у нас будет Лига наций, в которой надо сохранить своё место. Естественно, подготовиться к чемпионату мира», — сказал Черчесов в эфире программы «Все на Матч!»

Напомним, 31 мая пресс-служба Федерации футбола Казахстана официально объявила о решении Адиева покинуть пост главного тренера национальной команды по семейным обстоятельствам. 3 июня стало известно о назначении Черчесова в качестве преемника Адиева в сборной Казахстана.

Последним местом работы 60-летнего Черчесова был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Ранее Станислав Черчесов возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».

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