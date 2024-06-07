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Стало известно имя лучшего опорного полузащитника мира по версии FourFourTwo

Стало известно имя лучшего опорного полузащитника мира по версии FourFourTwo
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Футболист «Манчестер Сити» Родри признан лучшим опорным полузащитником в мире по версии FourFourTwo.

В минувшем сезоне-2023/2024 испанец сыграл 50 матчей, забил 9 мячей и отдал 14 голевых передач, выиграв с «горожанами» чемпионат Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Второе место занял полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс, замкнул тройку полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс.

Полный список выглядит следующим образом:

  1. Родри («Манчестер Сити»).
  2. Деклан Райс («Арсенал»).
  3. Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»).
  4. Эдуардо Камавинга («Реал»).
  5. Орельен Тчуамени («Реал»).
  6. Жоау Пальинья («Фулхэм»).
  7. Витинья («ПСЖ»).
  8. Хакан Чалханоглу («Интер»).
  9. Мартин Субименди («Реал Сосьедад»).
  10. Ив Биссума («Тоттенхэм»).
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