Стало известно имя лучшего опорного полузащитника мира по версии FourFourTwo
Футболист «Манчестер Сити» Родри признан лучшим опорным полузащитником в мире по версии FourFourTwo.
В минувшем сезоне-2023/2024 испанец сыграл 50 матчей, забил 9 мячей и отдал 14 голевых передач, выиграв с «горожанами» чемпионат Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Второе место занял полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс, замкнул тройку полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс.
Полный список выглядит следующим образом:
- Родри («Манчестер Сити»).
- Деклан Райс («Арсенал»).
- Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»).
- Эдуардо Камавинга («Реал»).
- Орельен Тчуамени («Реал»).
- Жоау Пальинья («Фулхэм»).
- Витинья («ПСЖ»).
- Хакан Чалханоглу («Интер»).
- Мартин Субименди («Реал Сосьедад»).
- Ив Биссума («Тоттенхэм»).
Подвели итоги. И мы, и Хави, но есть нюанс. ХиТ#186
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