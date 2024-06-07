Роман Зобнин подвёл итоги сезона-2023/2024 для «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин подвёл итоги сезона-2023/2024 для московской команды.

«Для «Спартака», безусловно, сезон тяжёлый. Можно сказать, неудачный, потому что те цели и задачи, которые руководство ставило перед нами, мы не выполнили. К сожалению», — сказал Зобнин в эфире «Матч ТВ».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 30-летний Роман Зобнин провёл 22 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на счету полузащитника семь игр и один гол в Фонбет Кубке России.

За 30 матчей в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» заработал 50 очков. Красно-белые расположились на пятом месте в турнирной таблице чемпионата. В последний раз красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/2017.