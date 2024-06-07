Ромелу Лукаку назвал лучшего тренера в своей карьере

Нападающий Ромелу Лукаку назвал лучшего тренера, с которым он работал по ходу своей футбольной карьеры.

«Антонио Конте», — сказал Лукаку в эфире RTL Sports.

Ранее итальянский «Наполи» на своём официальном сайте объявил о назначении Антонио Конте на пост главного тренера команды. Стороны подписали контракт сроком до 2027 года.

В сезоне-2023/2024 Ромелу Лукаку находился в аренде в итальянской «Роме». 31-летний нападающий провёл 47 матчей во всех турнирах, отметился 21 голом и четырьмя результативными передачами. Лукаку перешёл в «Челси» в августе 2021 года за € 113 млн. Контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 30 млн.