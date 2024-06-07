Воспитанник «Спартака» Лихачёв: не понимаю, почему клубы РПЛ всё ещё покупают иностранцев

Воспитанник московского «Спартака», ныне выступающий в составе ивановского «Текстильщика», Александр Лихачёв заявил, что не понимает, почему клубы РПЛ всё ещё покупают иностранцев.

«Разговаривал с Антоном Митрюшкиным, когда он ещё играл в Швейцарии. Он рассказывал, что их центральному защитнику 19 лет, у него есть качества, перспективный футболист, но сейчас через матч ошибается. Но никто его на замену не сажает, дают играть и совершать ошибки, а через год его продают в хороший клуб за хорошие деньги. Конечно, не с каждым так сработает, но почему бы не попробовать, тем более сейчас, когда нет еврокубков. Не понимаю, почему клубы продолжают покупать иностранцев, когда можно брать своих. Это я не с обидой говорю, а просто если на это так посмотреть: когда ещё давать развиваться нашим парням, если не сейчас?» — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.