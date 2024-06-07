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Зинедин Зидан признался, что скучает по тренерской работе

Зинедин Зидан признался, что скучает по тренерской работе
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Французский специалист Зинедин Зидан ответил на вопрос о возможном возвращении к тренерской работе.

«Я соскучился по этому. Для меня важно быть активным, поэтому стараюсь занимать себя важными вещами, однако я всё ещё тренер. Сейчас я на паузе, которая затянулась. Посмотрим, что будет дальше. Я готов вернуться, если это нужно», — сказал Зидан в интервью на YouTube-канале Carre.

Ранее сообщалось, что Зидан заинтересован в работе в национальной команде Франции.

Напомним, Зинедин Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Вместе со «сливочными» французский тренер стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и трёхкратным победителем Лиги чемпионов.

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