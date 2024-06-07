Чемпион Европы U17 Лихачёв: Головин не был душой раздевалки, а по Баринову видно — лидер

Защитник «Текстильщика» (Иваново) Александр Лихачёв высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

— Есть известная история, что Слуцкий помогал Головину раскрепоститься. Правда, что он был очень скромным?

— Да, но в том возрасте нельзя было сказать, что кто-то особенно раскрепощённый и общительный. Я тоже был стеснительным и скромным, а сейчас многое поменялось. Помню, что Головин больше всего общался с Никитой Черновым, потому что они вместе были в ЦСКА. Уже тогда у них появился интерес к компьютерным играм. Согласен со Слуцким, Саша не был душой раздевалки. Например, когда Дима Баринов пришёл в сборную, я сразу заметил, что он лидер, — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В минувшем сезоне Головин сыграл 27 матчей, забил шесть мячей и отдал шесть голевых передач.

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