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Лихачёв: москвичи — отдельный вид искусства, мы с приезжими держались вместе

Лихачёв: москвичи — отдельный вид искусства, мы с приезжими держались вместе
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Воспитанник «Спартака» Александр Лихачёв вспомнил время в академии красно-белых.

— Московские ребята отличались в академии «Спартака»?
— Да, в «Спартаке» нашего года было два лагеря: приезжие и москвичи. Это всегда так разделялось. Москвичи — это как будто отдельный вид искусства, но не в плане общения или воспитания, они такие же люди. Просто когда живёшь в интернате, иначе себя чувствуешь: как будто мы приехали к ним в гости. Парни из Москвы живут с родителями, а у нас жизнь отличалась. Мы с ребятами, которые тоже приехали, сгруппировались и держались вместе, — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В январе 2013 года Лихачёв перешёл из академии в дублирующий состав «Спартака».

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