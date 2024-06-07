Чернов: написал Промесу после его ареста, но он не прочитал моё сообщение

Защитник «Спартака» Никита Чернов заявил, что пытался связаться с нападающим красно-белых Квинси Промесом после его ареста в ОАЭ.

«Я написал Промесу, спросил, как дела, когда вернётся. Но мне кажется, что он не прочитал моё сообщение. В прошлом месяце писал», — приводит слова Чернова ТАСС.

Напомним, сезон-2023/2024 «Спартак» завершил на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые набрали 50 очков по результатам 30 матчей. Отметим, что в последних пяти играх внутреннего первенства минувшего сезона московский «Спартак» добыл три победы при двух ничьих. Квинси Промес был освобождён из-под стражи в Дубае 17 мая. Несмотря на освобождение, ему запрещено покидать Объединённые Арабские Эмираты. Нидерландский футболист был освобождён на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в родную страну. Задержание Промеса было связано с тем, что он попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения.