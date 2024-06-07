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Защитник «Спартака» Чернов объяснил, чем Карпин лучше Капелло

Защитник «Спартака» Чернов объяснил, чем Карпин лучше Капелло
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Защитник московского «Спартака» и сборной России Никита Чернов объяснил, чем главный тренер национальной команды Валерий Карпин лучше итальянского специалиста Фабио Капелло.

«Карпин как тренер? Хороший тренер. Главное, что всегда выскажется честно и по делу, любит пошутить. Отличия от Капелло? Как минимум в том, что разговаривает на русском языке. Поэтому свои тренерские идеи он доносит лучше. Но в любом случае воплощать их в жизнь на поле нам, футболистам.

Требования? Честно, я уже не помню, много времени прошло с последней игры за сборную. Если так задуматься, то у всех тренеров разные подходы. Мы, футболисты, не первый год играем, подстраиваемся под каждого тренера», — приводит слова Чернова ТАСС.

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