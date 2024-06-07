Черчесов — о предложениях: звонили из Лондона, говорили, меня в Марокко разыскивают

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, что ему поступали предложения по работе из Лондона.

— Кто‑нибудь интересовался из клубов РПЛ?

— Я почти всех руководителей клубов знаю. Приходил на многие матчи.

— Не было такого, что кто‑то говорил: «Завтра наберу»?

— И набирали. И что?

— Не договорились?

— Мы и не договаривались. Просто поговорили. Я серьёзно говорю. Если я настроен на работу, то она и пришла. Последний раз звонили из Лондона. Сказали, что меня в Марокко разыскивают (улыбается). Может, мои бывшие футболисты порекомендовали. Если мы будем углубляться, то я столько интересного расскажу… — заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 3 июня сборная Казахстана объявила о назначении Черчесова на должность главного тренера команды. Последним местом работы 60-летнего российского специалиста остаётся венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Ранее Станислав Черчесов возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком». С 2022 по 2024 год сборную Казахстана возглавлял Магомед Адиев. В апреле этого года Адиев был назначен главным тренером грозненского «Ахмата», а уже в мае российский специалист объявил об уходе из сборной Казахстана.