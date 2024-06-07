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Беларусь — Россия. Прямая трансляция
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Беларусь — Россия: во сколько начнётся товарищеский матч, где смотреть прямую трансляцию

Беларусь — Россия: во сколько начнётся товарищеский матч, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 7 июня, состоится товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минск. Стартовый свисток арбитра раздастся в 20:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прямом эфире игру покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры.

Напомним, национальные команды России и Беларуси в прошлом успели встретиться четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2. Ранее первый заместитель главы Федерации футбола Беларуси Андрей Василевич рассказал об ожидаемой посещаемости на товарищеском матче. По словам функционера, игру на стадионе посмотрят 20–22 тыс. зрителей.

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