Игрок «Химок» Магомедов: лучше быть в Медиалиге, в Москве, чем кататься по Второй лиге

Полузащитник подмосковных «Химок» Бутта Магомедов сравнил Медиалигу с профессиональным футболом, а также заявил, что может представить себя в медиафутболе.

«Много знакомых играет в Медиалиге, потому что она уже, скорее, полупрофессиональная. В некоторых аспектах там даже больше профессионализма, чем в ФНЛ-2.

Как отношусь к Медиалиге как к явлению? Конечно, положительно. Да, там особенные правила, особенное отношение друг к другу, к футболу в целом, но я смотрю на это со стороны футболиста и вижу достаточно хорошие условия для спортсменов. Лучше играть в Медиалиге, в Москве, с хорошими условиями, чем кататься по Второй лиге.

Могу ли представить себя в медиафутболе? Спокойно. Точно не вижу себя в каких-то провокативных моментах, связанных с медиафутболом. Мне такое не нравится. А выйти на поле и поиграть в футбол – почему нет? Игра везде азартна», — приводит слова Магомедова пресс-служба клуба на официальном сайте.

26-летний Магомедов начинал профессиональную карьеру в команде «Мастер-Сатурн» из Егорьевска. Также полузащитник выступал за «Сатурн» из Раменского, «Знамя Труда», «Чайку» и «Аланию». За «Химки» полузащитник выступает с 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 900 тыс.

Напомним, действующим победителем Медиалиги является «Титан». До этого чемпионом МФЛ становилась «Родина Медиа», а первые два сезона выиграли 2DROTS. Пятый сезон Медиалиги стартовал 19 апреля 2024 года. В нём принимает участие 20 команд (в прошлых сезонах играли максимум 16 клубов).