Воспитанник «Спартака» Лихачёв рассказал, кто из чемпионов Евро-2013 U17 завершил карьеру

Воспитанник «Спартака» Александр Лихачёв рассказал, кто из чемпионов Евро-2013 U17 завершил карьеру.

— У всех ребят из той сборной судьба сложилась по-разному. А кто из них лишился большой карьеры?

— Саша Макаров был очень неплохим футболистом, но его мучали травмы, операции. Кто-кто, а Макаров мог бы заиграть на уровне РПЛ. Николаеш тоже завершил карьеру. Но это юношеский футбол, конечно, видны какие-то качества, но на дистанции всё может поменяться. Мне обидно за Саню Довбню, что у него всё так получилось. Карьера нормально складывалась, но в итоге завершил. Егор Рудковский, Паршиков тоже закончили. Конечно, есть футболисты, от которых ждали большего. Но тут нельзя загадывать: если ты был в порядке в юношеском футболе, это не означает, что во взрослом будешь так же себя проявлять. Это два разных мира, — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.