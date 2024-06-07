Александр Медведев сообщил, что музей «Зенита» откроется в год столетия клуба

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев сообщил, что музей сине-бело-голубых откроется в год столетия клуба.

«Говоря о юбилее «Зенита»: мы создадим уникальный музей с историей не только «Зенита», но и города. Это будет один из самых современных музеев в мире. В мае 2025 года мы планируем его открыть, там будет магазин, кафе, детская комната. Будет 12 зон, связанных с историей «Зенита» и Ленинграда. Мы рассчитываем на посещение не только болельщиков «Зенита», но и соперников. Там будет раздел, кого мы обыгрывали, а проигрывали мы мало», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. Также команда из Санкт-Петербурга стала обладателем Кубка России.