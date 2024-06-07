Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Россия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Медведев сообщил, что музей «Зенита» откроется в год столетия клуба

Александр Медведев сообщил, что музей «Зенита» откроется в год столетия клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев сообщил, что музей сине-бело-голубых откроется в год столетия клуба.

«Говоря о юбилее «Зенита»: мы создадим уникальный музей с историей не только «Зенита», но и города. Это будет один из самых современных музеев в мире. В мае 2025 года мы планируем его открыть, там будет магазин, кафе, детская комната. Будет 12 зон, связанных с историей «Зенита» и Ленинграда. Мы рассчитываем на посещение не только болельщиков «Зенита», но и соперников. Там будет раздел, кого мы обыгрывали, а проигрывали мы мало», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. Также команда из Санкт-Петербурга стала обладателем Кубка России.

Материалы по теме
Александр Медведев: у Медиалиги есть потенциал по привлечению зрителей на трибуны
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android