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«Торпедо» объявило о переходе полузащитника из «Динамо»

«Торпедо» объявило о переходе полузащитника из «Динамо»
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Футбольный клуб «Торпедо» официально объявил о подписании контракта с 22-летним полузащитником Владиславом Галкиным, у которого истекло соглашение с московским «Динамо».

В сезоне-2023/2024 Владислав выступал за тольяттинский «Акрон» на правах аренды. Полузащитник принял участие в 29 матчах, в которых забил два мяча и сделал четыре результативные передачи. За свою карьеру Галкин также успел поиграть за латвийский клуб РФШ. За основную команду московского «Динамо» футболист провёл два матча и не отметился результативными действиями.

Московское «Торпедо» завершило сезон-2023/2024 Первой лиги на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 47 очков за 34 матча. Победителем Первой лиги стали подмосковные «Химки» (66).

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