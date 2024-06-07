Экс-игрок «Спартака» Лихачёв рассказал, какие премиальные получил за золото Евро-2013 U17

Воспитанник «Спартака» Александр Лихачёв рассказал о премиальных, которые он получил за победу на молодёжном Евро-2013.

— После победы на Евро в 2013 году команда получила хорошие премиальные. Помните сколько?

— 300 тысяч рублей. На тот момент это самые большие деньги, которые я зарабатывал.

— Алексей Гасилин купил себе BMW и ездил на ней в школу. У вас не было похожего соблазна?

— Некоторых футболистов поощряли в своих командах премиальными. Я так понимаю, Гасилину чуть ли не сразу контракт дали, он начал выходить в стартовом составе, обратили на него внимание. У нас в «Спартаке» такого не было. Премиальные я отдал родителям, добавили и купили маме машину, а себе купил айфон. Но я и не думал как-то по-другому их тратить. Считаю, в 17 лет должны родители такими большими деньгами распоряжаться, — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.