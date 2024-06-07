Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Замбия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Евро-2024: когда начнётся, даты проведения, где пройдёт чемпионат Европы по футболу

Евро-2024: когда начнётся, даты проведения, где пройдёт чемпионат Европы по футболу
Комментарии

В пятницу, 14 июня, начнётся чемпионат Европы — 2024. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира. В прямом эфире игры чемпионата Европы покажут в России телеканал «Матч» и онлайн-кинотеатр Okko.

Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Откроет новый чемпионат Европы противостояние сборных Германии и Шотландии в рамках группы А. Игра состоится 14 июня.

Календарь Евро-2024
Таблица групп Евро-2024

Напомним, действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

Материалы по теме
Какие звёзды не сыграют на Евро-2024. Не у всех причины спортивные
Какие звёзды не сыграют на Евро-2024. Не у всех причины спортивные
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android