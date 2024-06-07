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Глава УАФ Шевченко назвал лучших игроков «Милана» в истории

Глава УАФ Шевченко назвал лучших игроков «Милана» в истории
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Бывший нападающий «Милана», «Челси» и киевского «Динамо», а ныне глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко выбрал лучших игроков «россонери» в истории.

— Дида, Аббьяти или Росси?
— Дида.

– Кафу, Дзамбротта или Тассотти?
– Трудно выбрать… Тассотти.

– Двое из списка: Мальдини, Костакурта, Стам, Неста, Каладзе.
– Неста и Мальдини.

– Сержиньо или Янкуловски?
– Сержиньо.

– Трое: Гаттузо, Пирло, Зеедорф, Амброзини, Альбертини.
– Гаттузо, Кларенс и Андреа.

– Двое из списка: Кака, Роналдиньо, Руй Кошта, Бобан и Ривалдо.
– Кака и Бобан.

– Веа, Индзаги, Креспо, Томассон, Бьерхофф и Шевченко?
– Определённо Индзаги, но после мне придётся выбирать между Креспо и Веа. Я? Я буду президентом.

– Главный тренер?
– Карло Анчелотти, — приводит слова Шевченко MilanPress.

Напомним, Андрей Шевченко является воспитанником киевского «Динамо». Дебютировал за клуб нападающий под руководством легендарного тренера Валерия Лобановского. В «Милан» украинец перебрался в 1999-м. Профессиональную карьеру футболиста Шевченко завершил в 2012 году. Андрей — лучший бомбардир в истории сборной Украины. На счету экс-форварда киевского «Динамо» 48 мячей в 111 матчах. Президентом УАФ Шевченко стал в конце января этого года. Украинские футбольные чиновники единогласно поддержали назначение Андрея, который был единственным кандидатом на вакантный пост президента УАФ. Бывший нападающий киевского «Динамо», «Милана» и «Челси» стал шестым президентом в истории Украинской ассоциации футбола.

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