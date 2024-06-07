«Челси» заинтересован в переходе игрока «Манчестер Сити» Альвареса — TyC Sports

Лондонский «Челси» рассматривает возможность подписания нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса, сообщает TyC Sports.

По информации источника, «синие» собираются сделать предложение по аргентинцу в ближайшие дни.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к игроку сборной Аргентины со стороны французского «Пари Сен-Жермен», а также испанских «Барселоны» и мадридского «Атлетико».

Напомним, в минувшем сезоне Альварес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.