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«Челси» заинтересован в переходе игрока «Манчестер Сити» Альвареса — TyC Sports

«Челси» заинтересован в переходе игрока «Манчестер Сити» Альвареса — TyC Sports
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Лондонский «Челси» рассматривает возможность подписания нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса, сообщает TyC Sports.

По информации источника, «синие» собираются сделать предложение по аргентинцу в ближайшие дни.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к игроку сборной Аргентины со стороны французского «Пари Сен-Жермен», а также испанских «Барселоны» и мадридского «Атлетико».

Напомним, в минувшем сезоне Альварес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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