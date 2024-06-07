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Воспитанник «Спартака» Лихачёв: копаюсь, почему у меня так сложилась карьера

Воспитанник «Спартака» Лихачёв: копаюсь, почему у меня так сложилась карьера
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Воспитанник «Спартака» Александр Лихачёв высказался о своём карьерном пути. Сейчас футболист выступает за ивановский «Текстильщик».

«Я копаюсь, думаю, почему у меня так сложилась карьера. Вроде до 22–23 лет был на хорошем счету, а дальше пошло не очень. У меня было так: в 20 лет меня из молодёжки «Спартака» забирают в «Спартак-2», который играл во Второй лиге. Я играю на позиции центрального защитника, молодой и щупленький парень, меня никто психологически не подготавливает, просто дали играть. Тот уровень вообще несопоставим с молодёжными командами. Туда приезжаешь, а там играют мужики за деньги — совсем другой футбол. Нас учили играть через пас, минимум единоборств, мяч внизу, а здесь выходишь — борьба, наглые мужики, которые весят 90 кг. Они знают, как играть с такими командами, в которых молодые парни. В футбол нас переиграть тяжело, потому что мы обучены, а тут надо просто задавить», — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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