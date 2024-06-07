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«Милан» интересуется форвардом «Жироны» Довбиком — Джанлука Ди Марцио

«Милан» интересуется форвардом «Жироны» Довбиком — Джанлука Ди Марцио
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Нападающий испанской «Жироны» Артём Довбик находится в сфере интересов итальянского «Милана». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марицо на своём сайте.

Напомним, ранее в СМИ также сообщалось об интересе «россонери» к нападающим Ромелу Лукаку, Джошуа Зиркзее и Армандо Брое.

26-летний Артём Довбик играет в «Жироне» с лета 2023 года. В прошедшем сезоне форвард провёл 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и 10 результативными передачами. Он стал лучшим бомбардиром испанской Примеры сезона-2023/2024. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее форвард сборной Украины выступал за «Днепр», «Днепр-1», а также датские «Мидтьюлланн» и «Сёндерийске Войенс».

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