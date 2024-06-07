Фанаты «Галатасарая» призывают клуб подписать хавбека «Краснодара» Сперцяна

Болельщики турецкого «Галатасарая» призывают клуб подписать полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает Galatasaray Sözlük.

Напомним, ранее появлялась информация, что «Аякс» поддерживает контакт с «Краснодаром» по поводу возможного перехода Сперцяна. Сообщалось, что в ближайшее время нидерландский клуб планирует активизироваться в переговорном процессе.

В минувшем сезоне Эдуард принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.