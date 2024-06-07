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Григорий Иванов сообщил, что Ионов будет играть за «Урал» в Первой лиге

Григорий Иванов сообщил, что Ионов будет играть за «Урал» в Первой лиге
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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем 35-летнего полузащитника Алексея Ионова в составе екатеринбуржцев. Напомним, действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2024-го, а также имеет опцию продления ещё на год.

«С Алексеем мы договорились ещё до окончания сезона, на следующий сезон он у нас останется. Фактически у нас с ним всё подписано», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Новый сезон екатеринбургский «Урал» проведёт в Мелбет Первой лиге. Команда покинула Российскую Премьер-Лигу после поражения в переходных матчах от тольяттинского «Акрона» (2:3 по сумме двух встреч). «Урал» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков после 30 матчей.

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