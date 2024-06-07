Чемпион Европы в составе сборной России предположил, почему Хомуха не востребован в РПЛ

Воспитанник «Спартака» и чемпион Европы 2013 года в составе сборной России U17 Александр Лихачёв предположил, почему тренер Дмитрий Хомуха не востребован в клубах Российской Премьер-Лиги.

«Есть тренеры, которые могут работать только с молодёжью, а когда попадают во взрослый футбол, не знают, как себя вести. Детский, молодёжный футбол и взрослый — два разных мира. Так и у Дмитрия Ивановича. Не знаю, как у него складывалось отношение в большом футболе, но нас он держал в ежовых рукавицах, на первом месте была дисциплина. За счёт неё мы и добились результата. Он применял какие-то вещи, которые действуют в юношеском футболе, но я общался с ребятами из молодёжной сборной, когда Дмитрий Иванович её возглавлял. Они приезжали в качестве звёзд из основных составов «Динамо», «Спартака, ЦСКА, получали деньги, как им казалось, что-то из себя представляют. И, по рассказам, Дмитрий Иванович применял те же действия к ним, но с более старшими ребятами это не получилось из-за их статуса», — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.