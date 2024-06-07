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Экс-игрок «Спартака» Лихачёв: если я выйду вместо Чернова на один матч, никто не заметит

Экс-игрок «Спартака» Лихачёв: если я выйду вместо Чернова на один матч, никто не заметит
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Воспитанник «Спартака» Александр Лихачёв высказался об уровне своей игры. Напомним, сейчас футболист выступает за ивановский «Текстильщик» во Второй лиге.

— Насколько большая разница между твоим нынешним уровнем и уровнем РПЛ?
— Например, «Спартак» зачастую доминирует в матчах. Иногда у защитников не так много работы. Порой кажется, если бы я — игрок Второй лиги — попал бы в такую команду, не буду заметен. Никто даже не заметит разницу, если поменять меня с Никитой Черновым на один матч. Если Никита попадёт на один матч в «Текстильщик», а я — в «Спартак», разница сильно не будет видна. Может быть, я ошибаюсь, но тут ещё важно, какой матч. Я слежу за «Спартаком» и иногда думаю: «Я бы тоже так мог сыграть».

Если бы я встретил молодых пацанов из «Спартака», сказал бы им: «Цените это время, потому что оно может очень быстро закончиться». А когда попадёшь во Вторую лигу, это небо и земля. Я это всё прошёл, поэтому хотелось бы такой совет дать. Сейчас я бы всё отдал, чтобы вернуться в «Спартак», — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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