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Силкин: сборная Беларуси — не топовый соперник, но к нему нужно относиться с уважением

Силкин: сборная Беларуси — не топовый соперник, но к нему нужно относиться с уважением
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Беларуси.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для сборной России не будет лёгкой игры в матче с национальной команды Беларуси. Если российские футболисты не настроятся, то будут проблемы. Да, сборная Беларуси — не топовый соперник, но к нему нужно относиться с уважением. Потому что белорусы — волевые ребята, которые, может, чего-то не умеют, но отдаваться будут по полной программе, тем более играют дома.

Тренерский штаб сборной России выбирает политику и тактику игры. Под эту тактику подбираются футболисты, которые на виду у тренеров. Поэтому, скорее всего, в матче со сборной Беларуси будут играть те, кто наилучше готов к встрече», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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