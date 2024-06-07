Силкин: сборная Беларуси — не топовый соперник, но к нему нужно относиться с уважением

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Беларуси.

«Для сборной России не будет лёгкой игры в матче с национальной команды Беларуси. Если российские футболисты не настроятся, то будут проблемы. Да, сборная Беларуси — не топовый соперник, но к нему нужно относиться с уважением. Потому что белорусы — волевые ребята, которые, может, чего-то не умеют, но отдаваться будут по полной программе, тем более играют дома.

Тренерский штаб сборной России выбирает политику и тактику игры. Под эту тактику подбираются футболисты, которые на виду у тренеров. Поэтому, скорее всего, в матче со сборной Беларуси будут играть те, кто наилучше готов к встрече», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.