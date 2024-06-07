Александр Лихачёв: моё выступление на юношеском Евро в 2013 году — подарок судьбы

Воспитанник «Спартака» и чемпион Европы 2013 года в составе сборной России U17 Александр Лихачёв высказался о своём выступлении на молодёжном континентальном первенстве.

— Какие впечатления остались от юношеского Евро в 2013 году?

— Я вообще не должен был играть в стартовом составе на этом турнире. У нас было два центральных защитника — Джамалдин Ходжаниязов и Никита Чернов, а я был в запасе. Но перед самым Евро Никита заболел, и ставку сделали на меня. Конечно, в тот момент волнение присутствовало, хотя когда постоянно ездишь на сборы и играешь с разными странами, то уже привыкаешь.

— Получается, твоё выступление на Евро было подарком судьбы?

— Выходит, что так. Не знаю, что было бы, если Никита был бы здоров, но, скорее всего, в стартовом составе я бы не начал этот Евро. Но я никогда не радовался, когда кто-то получал травму или болел, просто так получилось, — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.