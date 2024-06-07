Корнаухов: футболисты должны дорожить выступлением за сборную России, это честь

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов высказался о настрое игроков сборной России в преддверии товарищеского матча с командой Беларуси. По его мнению, футболисты должны дорожить выступлением за национальную команду даже в условиях отстранения.

«Понятно, что все устали, у всех отпускное настроение. Играть за сборную — честь и достоинство. Футболисты, которые выходят на поле, должны биться за сборную. Выступление за национальную команду — большой плюс для карьеры, игроки должны этим дорожить, — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, товарищеский матч между сборными Беларуси и России состоится 7 июня. Начало игры — в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Национальные команды в прошлом успели встретиться четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.