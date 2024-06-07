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Силкин: плохо отношусь к иностранным тренерам в РПЛ, хороший специалист к нам не поедет

Силкин: плохо отношусь к иностранным тренерам в РПЛ, хороший специалист к нам не поедет
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал о своём отношении к иностранным специалистам, работающим во главе клубов РПЛ.

«Я негативно отношусь к иностранным тренерам в РПЛ. Хороший иностранный тренер к нам не поедет, так как все мечтают попасть в гранд. Если они там не нужны, то зачем они нужны тут? Нужно верить в своих, ведь у нас есть свои тренеры. Но вопрос об иностранных тренерах нужно задавать руководителям клубов, которые приглашают этих специалистов. Для чего они их приглашают? Они патриоты своих клубов?

Что нужно делать российским тренерам в такой ситуации? Гершкович же предложил ввести налог на иностранных тренеров, значит, нашим остаётся только ждать. Что они ещё могут делать? Я считаю, что русскоговорящую команду должен возглавлять русскоговорящий тренер. Тогда всё будет намного проще. Какой смысл переводчика? Ведь эмоции не переведёшь!» — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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